La campagne de Mobilisation nationale contre le Coronavirus transformera la menace en opportunité (Leader)

« Les stratégies adoptées par la Cellule de crise nationale et le ministère de la Santé pour prévenir la propagation de la maladie [du nouveau coronavirus] sont obligatoires pour tous », a déclaré le Leader dans un message publié dimanche 15 mars où il salue les efforts déployés par les autorités compétentes pour contenir une épidémie mortelle en cours.

L’Ayatollah Khamenei a déclaré que le plan national de mobilisation pour lutter contre le coronavirus a un appui scientifique et s’alimente à la fois par des motivations religieuses et humanitaires.



« C'est un plan efficace dont la réalisation pourra, incha’allah, transformer le fléau en bénédiction et la menace en opportunité », a espéré le Leader.



Le Leader de la RII a également remercié le ministre iranien de la Santé, Saïd Namaki, et son personnel pour les efforts inlassables déployés pour lutter contre le nouveau coronavirus avant de leur a souhaiter plein succès.