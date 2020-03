Crise du coronavirus: le monde du sport commence à se mobiliser en Iran

La légende du football iranien Ali Karimi et Seyyed Jalal Hoseini, l'un des joueurs bien connu du football iranien, originaires de la province de Guilan, gravement touchée par le coronavirus, sont, volontairement, venus en aide afin de soutenir financièrement la santé publique et les malades et les salariés dans la précarité pour faire face au coût de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Depuis le début de l'épidémie en Iran, Guilan (nord) est l'une des provinces qui a enregistré le plus grand nombre de contaminations et de décès dus au coronavirus.

