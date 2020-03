L'Organisation internationale du tourisme appelle à la solidarité internationale dans la lutte contre le coronavirus

Zurab Pololikashvili a souligné sa rencontre avec le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus à Genève, indiquant que les deux parties sont parvenues à des accords dans le domaine de la riposte à l'épidémie du nouveau coronavirus.

Tout en soulignant que tous les pays et toutes les sociétés risquent de propager le virus, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé a appelé à la solidarité et à la coordination internationales pour contenir cette épidémie.

Un porte-parole du ministère iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale, Kianoosh Jahanpur, a déclaré aujourd'hui, lundi, que le nombre de personnes contaminées au coronavirus jusqu'à midi a atteint aujourd'hui 14 991 personnes et 853 décès, et que 4 996 personnes ont guéris.

