Les ministres iranien et britannique des AE discutent du Coronavirus

Zarif et Raab ont abordé, lors de leur entretien téléphonique, l'épidémie du Coronavirus en Iran et dans le monde, les sanctions unilatérales américaines, le JCPOA, les affaires consulaires bilatérales ainsi que les faits régionaux.

Zarif a apprécié également les convois d'aides médicales livrés à l'Iran par l'UE et par le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Le chef de la diplomatie iranienne a considéré les sanctions illégales et unilatérales des USA comme un obstacle sur la voie de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Dr. Zarif a également appelé le Royaume-Unis à ignorer les sanctions oppressives des États-Unis contre le peuple iranien dans les conditions actuelles, à cause des engagements britanniques dans le cadre du JCPOA et pareillement à cause des considérations humanitaires.