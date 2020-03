L'Iranien Beyranvand parmi les 4 meilleurs stoppeurs de pénalties en Asie

Le compte twitter de la Fédération asiatique de football (AFC) a annoncé les 4 meilleurs gardiens de but dans l'arrêt de pénalties. Alireza Beyranvand, le gardien de but du fameux club Persépolis, est dans cette liste à côté de 3 gardiens de but de l'Australie, de la Malaisie et du Japon.