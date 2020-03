Les sanctions US empêchent l’Iran de lutter contre le coronavirus (Imran Khan)

Lors d'une interview avec les médias américains, il a déclaré que le coronavirus allait dévaster les économies des pays en développement.



Le Premier ministre a déclaré que les pays riches devraient renoncer aux prêts des pays pauvres en les aidant à payer les dépenses de la campagne pour freiner la prévention du coronavirus.



«Au cas où nous serions submergés par ce virus, nos établissements de santé ne pourront pas y faire face et ce n’est pas seulement le Pakistan. J'imagine la même chose dans le sous-continent et les pays africains », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que les exportations diminueraient, que le chômage augmenterait et qu'une lourde dette nationale deviendrait un fardeau impossible.



«Nous n'avons tout simplement pas beaucoup de capacités et de ressources. En raison de l'effet du ralentissement économique, ma préoccupation est la pauvreté et la faim », a déclaré le Premier ministre Imran, exprimant sa peur.



Il a exhorté les États-Unis à lever les sanctions contre l'Iran car le pays dans une situation difficile pour se procurer des fournitures médicales et d'urgence de l'étranger.

Khan a déclaré que l'Iran est un «exemple classique» d'un endroit où l'impératif humanitaire de contenir l'épidémie l'emporte sur les rivalités politiques.

