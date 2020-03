Le Koweït fait un don de 10 millions de dollars à l'Iran dans la bataille contre le coronavirus

Mardi matin, lors d'une conversation téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères du Koweït, cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et la nation iraniens dans la bataille contre l'épidémie de coronavirus et a dévoilé des plans pour un don de 10 millions de dollars à l'Iran pour la lutte contre le COVID-19.

Pour sa part, Zarif a exprimé sa gratitude au gouvernement et à la nation koweïtienne et a décrit la guerre contre le virus comme un problème mondial qui nécessite une coopération régionale et internationale.

Zarif a également dénoncé les sanctions unilatérales et illégales que les États-Unis ont imposées à la nation iranienne, et a appelé le Koweït à participer activement à la campagne mondiale pour mettre fin et défier ces sanctions inhumaines.

Lundi, lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, Dominic Raab, Zarif a appelé Londres à ne pas suivre les sanctions cruelles et illégales que les États-Unis ont imposées à l'Iran.

La semaine dernière, Zarif a envoyé une lettre au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dénonçant les sanctions américaines comme un obstacle majeur à la lutte de la République islamique contre le coronavirus et demandant instamment que ces sanctions unilatérales et illégales cessent.

