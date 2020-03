Les États-Unis entravent délibérément les efforts de l'Iran contre les coronavirus (la Russie)

Les États-Unis prennent des mesures délibérées qui entravent les mesures de l'Iran pour lutter contre la nouvelle épidémie de coronavirus, a déclaré lundi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Le président iranien Hassan Rohani a récemment déclaré que, avec les 200 milliards de dollars de dommages déjà causés à l'économie du pays, les sanctions unilatérales américaines de mai 2018, imposées dans le cadre de la campagne de pression maximale, constituent un obstacle sérieux à des mesures efficaces contre la infection », dit le communiqué.

«La raison derrière les nombreux décès n'est pas seulement l'infection elle-même, mais aussi le fait que les États-Unis entravent délibérément les efforts pour y faire face. Des millions de citoyens iraniens ont été privés de la possibilité d'acheter des articles médicaux essentiels, quelle que soit la façon dont Washington essaie de déformer ce fait. Nous regrettons profondément, nous sommes alarmés et sérieusement préoccupés par la politique anti-humaine américaine. »

Le ministère russe des Affaires étrangères a noté la ferme détermination de Téhéran à rester dans le cadre du plan d’action global conjoint sur le programme nucléaire iranien.

«Nous appelons fermement les États-Unis à faire face à la vérité et à prendre la décision indispensable de lever immédiatement les sanctions qui affectent directement les droits humains fondamentaux en Iran. La pandémie mondiale n'est pas le moment de régler les scores géopolitiques, surtout s'ils sont sans fondement et ont été conçus par Washington pour satisfaire ses propres ambitions», a déclaré le ministère.

Moscou a une nouvelle fois réaffirmé sa détermination à préserver l'accord sur le nucléaire et sa volonté de poursuivre les efforts visant à rétablir l'équilibre perdu des intérêts et la durabilité.



Le travail de la Russie dans ce sens est renforcé par des projets à grande échelle et une assistance à l'économie iranienne, en même temps que des problèmes, indique le communiqué du ministère.

