Un génie de Chahr-e Kord défie «Pour sa part» le coronavirus avec des masques «made in Iran»

Le jeune Iman, concepteur et fabricant de la machine de production de masques indigènes, s’exprimant ce mardi 17 mars à l’occasion d’une interview à l’IRNA a déclaré : « J’avais cette idée en tête depuis un certain temps, mais avec la propagation du coronavirus et le besoin urgent pour la province de masques de protection, j’ai accéléré le processus de sa fabrication et l'appareil est maintenant opérationnel ».

Le port de masques de protection permet de filtrer les bactéries et se protéger des virus comme celui de la grippe ou du coronavirus. Avec la propagation de l'épidémie Covid-19, ils sont désormais disponibles sur ordonnance et réservés aux soignants et aux malades.