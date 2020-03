Coronavirus: le gouvernement multiplie ses efforts pour juguler l’épidémie

Lors de cet appel téléphonique, le président Rohani a déclaré: «La dévotion actuelle du personnel médical du pays restera toujours dans la mémoire de la nation iranienne».

«Tout ce qui est nécessaire pour traiter la maladie et faire face à son épidémie sera produit à l'intérieur du pays ou importé d'autres pays», a déclaré le président.

Il a poursuivi: «Nous devons tous être actifs dans la campagne» nous restons chez nous «et j'espère que nos nobles peuples, qui ont toujours surmonté tous les problèmes ensemble, s'abstiendront de voyager pendant les vacances de Nowruz».

Décrivant les capacités et l'expertise du personnel médical iranien exceptionnel dans la région et dans le monde, il a déclaré que la mise en œuvre du programme de dépistage du ministère de la Santé dans différentes provinces était très importante.



Le président Rohani a également déclaré: «Comme je l'ai annoncé hier, le gouvernement n'est pas en vacances pendant les vacances de Nowruz et toutes les autorités seront occupées à servir les gens».

«Je vais saisir cette occasion pour souligner que si vous rencontrez un problème pour fournir des services aux personnes et répondre aux besoins du personnel médical ces jours-ci, informez immédiatement les autorités concernées, en particulier le Groupe de travail national pour la lutte contre le coronavirus», a-t-il déclaré.

La pandémie de coronavirus qui touche plus de 155 pays dans le monde (sur 193 au total) ne cesse d’enfler. En Iran, malgré les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, durcies ces derniers jours, pour limiter la propagation de la maladie, près de 1.178 nouveau cas ont été testés positives au virus, selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé, portant le nombre total des cas à 16 169 dans notre pays.

Cette autorité sanitaire iranienne rapporte ce lundi que davantage de patients, pour être précis 5.389 cas, atteints par le nouveau coronavirus (Covid-2019) ont été jusqu’à présent guéris et ont quitté l'hôpital.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**