Coronavirus en Iran: 14 millions de personnes ont été dépistées

Namaki a déclaré lundi qu'un nombre important de ces personnes avaient été dépistées au cours des quatre derniers jours via la plateforme en ligne du ministère de la Santé - salamat.gov.ir - et le reste par le biais d'appels téléphoniques, de dossiers de santé électroniques et de deux systèmes de dépistage en ligne gérés par le ministère.

«Sur les 14 millions de personnes dépistées pour l'infection à coronavirus, 73 435 présentaient des symptômes. Après les évaluations, 3 415 d'entre eux ont été référés à des hôpitaux, dont 1 605 ont été hospitalisés et les autres ont été libérés avec des ordonnances ou envoyés dans d'autres centres », a-t-il noté.

Le processus de dépistage, a-t-il ajouté, a aidé le ministère à réduire les références à l'hôpital en diagnostiquant et en traitant de manière appropriée les cas de personnes vulnérables à l'infection, les personnes porteuses du virus sans symptômes et les personnes en contact avec les personnes infectées.



Namaki a également exprimé l'espoir que le programme serait étendu pour fournir une couverture nationale dans les prochains jours.

Conformément à une série de mesures prises jusqu'à présent pour contenir la propagation du coronavirus, l'Iran a fermé les sanctuaires sacrés du huitième imam chiite, Ali ibn Musa al-Reza, à Machhad, sa sœur Hazrat Fatimah Masoumah à Qom et Shah Abdol -Azim à Téhéran jusqu'à nouvel ordre.

Le ministère iranien de la Santé a mis à jour mardi le dernier nombre d'infections et de décès causés par l'infection virale dans le pays. Avec 1 178 nouveaux cas diagnostiqués au cours des 24 dernières heures, le nombre total d'infections a atteint 16 169.



En outre, le nombre de décès est passé à 988, avec 135 décès nouveaux. Au total, 5 389 patients se sont complètement rétablis.

