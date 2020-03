Coronavirus: l'Unicef a envoyé son troisième lot d’aide en Iran

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi que l'UNICEF avait expédié le troisième lot de médicaments et de fournitures pour soutenir les enfants iraniens contre l'épidémie de coronavirus.



L'aide fournie par l'agence des Nations Unies comprend des fournitures médicales et des instructions, en langue persane, sur la façon de protéger les enfants contre le virus et de leur fournir un endroit sûr à la maison au milieu de l'épidémie de la maladie contagieuse.

L'Iran a également reçu lundi des lots de produits pharmaceutiques et médicaux des Émirats arabes unis et de l'Ouzbékistan.



La pandémie de coronavirus qui touche plus de 155 pays dans le monde (sur 193 au total) ne cesse d’enfler. En Iran, malgré les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, durcies ces derniers jours, pour limiter la propagation de la maladie, près de 1.178 nouveau cas ont été testés positives au virus, selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé, portant le nombre total des cas à 16 169 dans notre pays.

Cette autorité sanitaire iranienne rapporte ce mardi 17 mars que davantage de patients, pour être précis 5.389 cas, atteints par le nouveau coronavirus (Covid-2019) ont été jusqu’à présent guéris et ont quitté l'hôpital.

