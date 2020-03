Coronavirus/Iran : production en masse des kits de diagnostic dès la semaine prochaine

Avec la propagation du coronavirus dans le pays, la vice-présidence de la science et de la biotechnologie s’est lancée directement dans la phase d’étude, de recherche et de production pour diagnostiquer, traiter et prévenir la maladie épidémique Covid-19.

Dans un rapport émis sur sa page Instagram, Sourena Sattari a écrit : « Au cours des dernières années, avec les politiques mises en œuvre par la vice-présidence iranienne pour les Sciences et la Technologie, un très bon écozone sur plan biotechnologie a été lancé dans le pays. Un certain nombre d'universités, de professeurs, de chercheurs et surtout de startups (jeune entreprise en démarrage) et de sociétés basées sur le savoir ont conduit l'Iran à devenir la première puissance dans la région et la troisième asiatique sur plan du développement de la science et de la technologie ainsi que de l’économie biotechnologique.

Ill a ensuite ajouté que « de bonnes nouvelles sont à venir bientôt! »