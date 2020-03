Ghassemi appelle à une solidarité internationale contre le Coronavirus

Dans le cadre d'une note postée sur la page twitter de l'ambassade d'Iran à Paris, Bahram Ghassemi a appelé le monde entier à se mobiliser contre la pandémie du Coronavirus qui se propage dans tous les continents sans distinguer entre les nationalités. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran en France a demandé une "solidarité internationale" en vue de contrôler le Covid-19.

"Le coronavirus ne connaît ni pauvre ni riche ni pays ni peuple, mais contrairement aux croyances, n'est pas un virus démocratique. Celui-ci dans une posture totalement antisociale et dictatoriale a traversé l'Asie et l'Europe et est arrivé au-delà de l'Atlantique. Nous, les Iraniens, qui sommes victimes des sanctions inhumaines USA et privés des équipements médiaux sanitaires, sentons dans la chair cette crise mondiale. À l'aggravation de cette épidémie sur la planète, le monde a besoin d'un sentiment commun et d'une solidarité internationale." a écrit Bahram Ghassemi.

Le coronavirus, parti de la ville de Wuhan en décembre 2019, continue de se répandre d'un continent à l'autre. Il touche désormais plus de 160 pays et territoires.

Le 11 mars 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l'épidémie du Covid-19, de "pandémie", mais a assuré que le coronavirus peut "être maîtrisé" en respectant les consignes médicales.

Au total, 7894 personnes sont déjà décédées à cause du Coronavirus pour 194,584 cas de contamination recensés dans le monde.