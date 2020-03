Un responsable du ministère grec des AE appelle à la levée des sanctions contre l'Iran

Le Directeur général de l'Organisation internationale des affaires étrangères de la Grèce, Andreas Papadakis, lors de la réunion avec l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Ahmad Naderi, a également salué les efforts du pays contre le coronavirus.

Décrivant les derniers développements en Iran, le responsable iranien a qualifié les sanctions américaines unilatérales et illégales d'obstacle majeur pour empêcher le peuple iranien et le gouvernement d'accéder aux installations et équipements de santé pour lutter contre le coronavirus, les qualifiant de crime contre l'humanité et de menace pour la santé internationale.

L'ambassadeur d'Iran à Athènes a appelé à la condamnation des sanctions cruelles américaines par tous les pays du monde, y compris les responsables grecs.



Faisant référence à la propagation du Coronavirus dans de nombreux pays, Papadakis a déclaré: «La propagation du Coronavirus est un problème mondial et la lutte contre ce phénomène nécessite une coopération internationale.»

Le nouveau virus, qui provoque une maladie respiratoire connue sous le nom de COVID-19, est apparu dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, à la fin de l'année dernière.



Le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Kianoush Jahanpour, a déclaré que 5 389 personnes ont récupéré au total du Coronavirus.



Il a envahi au moins 165 pays, infecté plus de 198 513 et tué au moins 7 988 personnes dans le monde.

