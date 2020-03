Shamkhani: Le jeu de blâme, la stratégie US pour échapper aux questions sur l'origine du Coronavirus

Dans un message posté sur son compte Twitter, Ali Shamkhani a exhorté les autorités américaines à répondre aux questions internationalement posées sur le rôle des États-Unis dans la production et la propagation du Coronavirus.

"Au lieu d'élever de fausses accusations contre l’Iran et la Chine, les responsables américains doivent répondre aux questions internationalement posées sur le rôle de leur pays dans la production et la propagation du Coronavirus et sur les crimes qu'ils commettent contre le peuple iranien." a précisé le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran.

Bien que les Iraniens luttent acharnement contre le Covid-19 tout en étant sous sanctions médicales des USA, certaines figures politiques américaines ont récemment accusé l'Iran et la Chine de jouer un rôle majeur dans la propagation du coronavirus dans d'autres pays.