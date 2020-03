L'archevêque des Arméniens de Téhéran: Suivez les consignes de la lutte contre le Coronavirus

L'archevêque du diocèse arménien de Téhéran a félicité la fête du nouvel an iranien et a demandé à ses compatriotes de prendre au sérieux les mesures prises en vue de lutter contre le Coronavirus.

"Bien que ces jours-ci nous restions forcement dans la maison à cause de la propagation du Coronavirus, mais nous avons toute confiance en ce fait que les gouverneurs iraniens mènent des efforts nécessaires, de différentes manières, pour améliorer la condition du peuple.", a affirmé le grand archevêque de l'Église arménienne de Téhéran

Le chef spirituel des Arméniens de Téhéran a demandé aux Iraniens de prier pour la santé de toute la population. Mgr. Sebouh Sarkissian a félicité la fête de Norouz au Guide suprême de la Révolution islamique, au président Rouhani et à la grande nation iranienne et a prié pour que la prospérité, la clémence et la paix soient accordées à toutes et à tous.