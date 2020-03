L’'Iran a su lancer les plus grands projets dans les circonstances les plus dures marquées par les sanctions (Rohani)

Téhéran (IRNA)- Evoquant le fait que la nation et le gouvernement iraniens ont pu inaugurer les plus grands projets nationaux et cela en pleine période de crise marquée par les sanctions les plus dures, le Président Rohani a qualifié de « gifles retentissants assénés aux Etats-Unis » ces réalisations, avant d’indiquer que la nation iranienne a su durant l’année écoulée faire de la catastrophe une épopée et de l’épopée une victoire.