«Le coronavirus, opportunité pour approfondir les liens»

Haixiong a fait ces remarques en réponse à la lettre de sympathie envoyée par le directeur général de l'Agence de presse de la République islamique (IRNA, M. Zia Hashemi aux médias chinois depuis le début de l'épidémie du coronavirus en décembre 2019.



Comme l'a dit Haixiong, le message du chef de l'IRNA était plein de gentillesse.

La Chine et l'Iran, grâce à un soutien réciproque, ont montré un sens de l'amitié, a noté le chef de la CCTV. Décrivant l'IRNA comme un ancien partenaire de CCTV, le responsable des médias s'est déclaré prêt à aider la partie iranienne à lutter contre le coronavirus.



Une telle aide approfondira sûrement l'amitié et la coopération, a déclaré Haixiong.

La Chine et l'Iran sont en première ligne de bataille contre le coronavirus, a-t-il déclaré, ajoutant que l'Iran pourrait vaincre le virus mortel dès que le gouvernement iranien aura pris de bonnes mesures à ce sujet.

A propos de Nowruz en Iran, le responsable a déclaré que le coronavirus n'empêcherait pas l'arrivée du printemps, dont le premier jour est célébré par les Iraniens.

En conclusion, il a félicité le chef de l'IRNA, tous les membres du personnel et les correspondants à la veille de Nowruz, la fête traditionnelle iranienne, le 20 mars.



Le coronavirus mortel irradiant de Wuhan, en Chine, en décembre 2019 a touché des milliers de personnes à travers le monde, tandis que plus de 7900 ont été tués. Environ 14 000 personnes en Iran sont contaminées qui aurait tué 724 personnes. Plus de 4 000 patients se sont rétablis et sont sortis des hôpitaux.



