Zarif souligne la nécessité de s'opposer aux sanctions US qui entravent les efforts anti-coronavirus

S'exprimant lors d'une conversation téléphonique avec son homologue indonésien Retno Lestari Priansari Marsudi, Zarif a discuté des derniers développements concernant l'épidémie de coronavirus dans le monde.



La Maison Blanche s'est retirée de l'accord nucléaire iranien connu sous le nom de Plan d'action global commun (JCPOA) le 8 mai 2018 et a imposé des sanctions à l'économie iranienne, aux investissements, au pétrole, à la pétrochimie, aux compagnies d'assurance, aux particuliers et aux entités.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré que malgré les allégations des États-Unis selon lesquelles les articles médicaux ne sont pas sanctionnés, ils ont pratiquement bloqué la voie et n'ont pas laissé les ressources financières de l'Iran dans d'autres pays entrer dans l'arrangement commercial humanitaire suisse (SHTA).



«Nous avons négocié avec l'un des pays dans lesquels nous avons des ressources financières» et ils affirment que les Américains créent un barrage routier pour entrer des ressources dans le canal et en profiter dans cette situation.



Ainsi, «nous considérons leurs allégations comme une tromperie jusqu'à ce qu'elles prennent une mesure pratique et suppriment les obstacles», a noté Mousavi.

Zarif, dans un message sur Twitter, a appelé mardi à rejoindre la campagne mondiale pour s'opposer aux sanctions anti-iraniennes des États-Unis.



Le vice-ministre iranien de la Santé, Alireza Raisi, a déclaré mercredi que 5 710 personnes sur un total de 17 361 infectées par le coronavirus ont survécu à la maladie mortelle tandis que 1 135 ont malheureusement succombé à la mort.

