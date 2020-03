Les exportations iraniennes ont triplé malgré l'épidémie de coronavirus

Depuis le début du mois iranien d'Esfand (débuté 20 février), plus de 7 073 millions de tonnes de marchandises, évaluées à 2,237 milliards de dollars, ont été exportées principalement via les frontières maritimes du pays, a déclaré mercredi Seyed Ruhollah Latifi.



Au cours des 25 premiers jours de ce mois, le volume des importations s'est élevé à 2,45 millions de tonnes, pour une valeur de 3,063 milliards de dollars, a-t-il ajouté.



Le porte-parole a poursuivi en disant que bien qu'il y ait eu des hauts et des bas dans le commerce frontalier de l'Iran avec la Turquie et l'Irak au cours de cette période, les exportations ont triplé en termes de tonnage.

Plus tôt cette semaine, les dernières données publiées par le bureau de douane du pays ont montré que la valeur totale des transactions commerciales de l'Iran avec les pays étrangers au cours des 11 premiers mois de l'année iranienne en cours (mars 2019 - mars 2020) a approché les 80 milliards de dollars.



Le commerce extérieur de l'Iran au cours des 11 premiers mois de l'année iranienne en cours a atteint 78 milliards de dollars, dont 38 milliards de dollars d'exportations et environ 40 milliards de dollars d'importations, a annoncé le bureau des douanes.

Au cours de la période de 11 mois, les exportations non pétrolières ont atteint plus de 125 millions de tonnes en poids, indiquant une augmentation de 17,61% par rapport à la même période l'an dernier.



Au cours des 11 derniers mois, l'Iran a importé pour environ 40 milliards de dollars de marchandises, pesant 32 millions de tonnes, selon le rapport.



Détecté pour la première fois dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, en décembre, le coronavirus s'est propagé dans plus de 140 pays.

Plus de 200 000 personnes ont été infectées dans le monde, selon l'OMS. Parmi eux, environ 80 000 se sont rétablis.



En Iran, le personnel médical des 31 provinces a travaillé sans relâche au cours des dernières semaines pour contenir le virus.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**