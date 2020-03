Levée des sanctions anti-iraniennes: l’ambassadeur de la RII à Londres appelle les médias britanniques à rejoindre le mouvement

« En raison de l'impossibilité de rencontrer les gens des médias britanniques à cause du coronavirus, nous leur avons demandé, dans une lettre, d’agir au nom de leur devoir humanitaire, pour accroître la sensibilité publique sur les effets inhumains des sanctions américaines qui ont infligé des restrictions aux secteurs médical et économico-financier de l’Iran, en lutte contre la Covid-19, et d’appeler à la levée de ces sanctions », a écrit l’ambassadeur d’Iran en poste à Londres, dans un message posté sur Twitter, 18 mars.

L'ambassadeur d'Iran à Londres a tenu des réunions avec les médias britanniques à différents moments de l'année pour discuter des dernières évolutions liées aux relations bilatérales et des questions internationales.

L’Iran est le troisième pays le plus touché par la pandémie de Covid-19, mais les sanctions américaines pèsent sur sa capacité à importer du matériel médical. Au lieu de les lever, Washington les a encore durcies hier, mardi 17 mars, sous prétexte de ce qu'il a appelé la coopération nucléaire Iran-Pakistan.

Bien que ces sanctions ne changent pas grand-chose, mais elles montrent que la machine de pression systématique américaine roule toujours, malgré l’épidémie.

Ces sanctions ont indubitablement un impact contreproductif sur la lutte iranienne contre l’épidémie. Le domaine de la santé, un domaine humanitaire qui ne devrait pas être soumis aux sanctions, au nom des droits de l’homme, mais l’Iran n’a plus accès aux marchés financiers et a donc du mal à se fournir en matériel médical étranger ; d’autant plus qu’il subit un embargo pétrolier américain qui le prive de sa principale ressource.