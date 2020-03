En Iran, le taux d'alphabétisation s'élève à 96%

Le nombre total de personnes qui savent lire et écrire à un certain âge (de 10 à 49 ans) représente 96% lors de l'année civile iranienne en cours, terminée le 20 mars, selon le le chef de l'organisation d'alphabétisation iranienne, Shapour Mohammadzadeh .



Selon lui, au cours de l'année écoulée, 62 503 hommes (16,3%) et 32 002 femmes (83,7%) ont été formés dans le cadre du programme éducatif «Combattre l'analphabétisme».

