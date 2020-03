L'Iran lance un projet de production de molybdène-99

Le grand projet national est mené conjointement par la vice-présidence iranienne pour la science et la technologie et l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

Dans la première phase du projet, les chercheurs locaux gagneraient le savoir-faire technique pour concevoir et fabriquer une ligne semi-industrielle pour produire des isotopes médicaux de molybdène-99 en deux ans.



Le molybdène-99 est utilisé comme radio-isotope parent pour produire du technétium-99m, le radio-isotope le plus utilisé en Iran et dans le monde qui est à la base d'environ 70 pour cent de toutes les matières radioactives utilisées pour produire des produits radiopharmaceutiques.

L'Iran importe actuellement le radioisotope fréquemment utilisé de l'étranger, mais l'achèvement du projet national devrait rendre le pays autosuffisant dans la production de Mo-99, économiser des millions de dollars de dépenses chaque année et même transformer l'Iran en exportateur de matières radioactives.



Le Centre de recherche en sciences et technologies nucléaires d'Iran a déjà produit 15 produits radiopharmaceutiques pour des procédures diagnostiques et thérapeutiques et pour la recherche et le développement.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**