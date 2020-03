Coronavirus aux USA: l'Iran se dit prêt à aider Washington à contrôler l’épidémie

Téhéran (IRNA)-Le vice-ministre iranien pour la Santé et l'Education médicale, Ali-Reza Raïsi, a déclaré que l'Iran était prêt à aider les États-Unis à contrôler l’épidémie du nouveau coronavirus et que si Washington souhaitait aider l'Iran il doit commencer par lever les sanctions et par compenser sa dissimulation de la maladie.

« Nous sommes prêts à aider les États-Unis à contenir et à contrôler le coronavirus. Si les Etats-Unis ont la capacité de le faire, il vaut mieux qu’ils s’occupent de leur propre système de soins de santé. Bien sûr, les allégations sur une prétendue assistance à l'Iran a été avancée par le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, qui n'a aucune information (d’expertise) sur la maladie, et j’aurais aimé qu’elles soient tenues par un spécialiste, un homologue américain, pour que nous puissions agir par une réponse scientifique », a insisté le Dr.Raïsi, vice-ministre iranien pour la Santé et la Formation médicale, ce jeudi 19 mars. Qualifiant d’ « incapable » le système de santé américain pour contrôler l'épidémie de la Covid-19, cette haute autorité sanitaire iranienne a poursuivi : « Nous ne sommes pas satisfaits de l'incapacité des Etats-Unis sur ce plan. En tant que pays musulman, nous ne sommes heureux de la maladie de personne. Mais il faut reconnaitre que s’il y a la dissimilation ça se passe aux États-Unis. Ce qui est désormais mis au grand jour ».