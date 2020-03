Le commerce extérieur de l'Iran dépasse 80 milliards de dollars

Lors de la dernière réunion du groupe de travail sur le développement des exportations, M. Modarres Khiabani a déclaré qu'en raison des sanctions et des restrictions sans précédent imposées au commerce extérieur de l'Iran, les statistiques d'exportation du pays sont très importantes.



Cela a été obtenu grâce aux efforts du secteur privé, et le gouvernement devrait également aider à rendre les exportations plus prospères, car ils doivent travailler pour soutenir les exportateurs, a-t-il déclaré.

Maintenant, en raison de l'épidémie de coronavirus, de nombreuses frontières du pays sont fermées, et les exportations devraient continuer à en tenir compte, ce qui devrait supprimer les obstacles aux exportateurs et continuer d'exporter, a-t-il expliqué.

