La nouvelle année sera celle de changement dans les relations économiques de l'Iran avec le monde (Rohani)

Dans un message télévisé émis ce vendredi matin 20 mars, Hassan Rohani a déclaré que cette année serait l'année de la grande ouverture et du boom économique.

Faisant référence aux sanctions et à toutes les pressions exercées sur le peuple iranien au cours de l'année écoulée, il a noté que malgré toutes les restrictions, l’Iran a pu conclure un pacte économique régional majeur, avec l’Union eurasienne.

Hassan Rohani s’attardant sur le fait que les difficultés ont rendu la nation iranienne toujours plus résiliente a ajouté : « La nation iranienne saura surmonter tous les problèmes en comptant sur Dieu ».

Parlant de statistiques et de chiffres, il se félicite des progrès de l'Iran réalisés dans divers domaines, dont l'infrastructure économique du pays, ajoutant que la croissance économique de l'Iran était « positive » en 1398 et que l'inflation était largement maîtrisée.

« Ils nous ont pris un commandant et des milliers de commandants en ont été créés comme en témoignent ses cérémonies du dernier adieu », a rappelé M.Rohani.

S’attardant sur le fait que l'industrie pétrolière du pays était l’objet d’un embargo historique le plus grave et que de lourdes pressions pesaient sur l'économie de notre pays, Rohani a poursuivi : « Ils pensaient qu'avec une pression aussi intense notre peuple succomberait, mais notre grande nation a su résister à ces difficultés et a créé une nouvelle épopée ».

Dans une autre partie de son discours, Hassan Rohani a déclaré: « Dans les années les plus difficiles de cette année, les plus grands projets économiques jamais lancés depuis ces dernières décennies ont été inaugurés dans notre pays. Des énormes raffineries jusqu’aux barrages diversifiés. A cela s’ajoute la relance du secteur agricole, la grande évolution dans les domaines pétrolier et gazier, l'ouverture des plus grandes autoroutes, routes, voies ferroviaires et ports ».

« Nous n'avons pas échoué, nous avons résisté aux pressions américaines, nous avons résisté et gagné la Cour internationale de Justice contre les États-Unis », a-t-il conclu.