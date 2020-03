Téhéran appelle Tokyo à intensifier ses efforts pour lever les sanctions américaines

Le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, a eu ce vendredi 2à mars, une conversation téléphonique avec son homologue japonais, Motegi Toshimitsu, quelques heures après le passage au Nouvel An iranien, dans le cadre de la poursuite de ses consultations diplomatiques internationales pour lutter contre le terrorisme économique américain qui menace surtout dans cette période de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie du nouveau coronavirus, la santé du peuple iranien.

Au cours de l’entretien téléphonique avec Motegi Toshimitsu, Zarif discutent d’importantes évolutions internationales et régionales avant de saluer l'aide du gouvernement japonais à la nation iranienne pour la lutte contre la maladie de la Covid-19. Mohammad Javad Zarif a brossé un tableau détaillé sur les efforts assidus de l'Iran déployés pour contrer le virus.

« Les sanctions américaines sont un obstacle majeur à la fourniture des médicaments et du matériel médical nécessaires et empêchent une réponse immédiate et efficace à la crise » a insisté M.Zarif avant d’appeler le gouvernement japonais à redoubler les efforts pour lever les sanctions unilatérales et illégales des États-Unis visant l’Iran.

Pour sa part le ministre japonais des Affaires étrangères a qualifié de « signe des relations amicales et de la solidarité qui relient les deux peuples et les deux gouvernements », l’assistance financière et médicale de son gouvernement fourni à l’Iran dans cette période difficile de l’épidémie avant de promettre plus d’aides de Tokyo face au Coronavirus en Iran.