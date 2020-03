Iran/Coronavirus : le nombre de contamination en baisse dans 13 provinces

S’exprimant ce vendredi 20 mars qui marque le premier jour de la nouvelle année persane, via une vidéoconférence, Ali-Reza Raïsi, a déclaré : « Le nombre de nouveaux cas chute dans 13 provinces où les gens ont respecté les consignes et se sont soumis à un régime d’auto-confinement en limitant les déplacements et les voyages. Pour le moment, nous n'annonçons pas les noms de ces provinces pour qu’elles continuent à observer toujours les consignes car le pic de l’épidémie n’a pas encore eu lieu et parce que le nouveau coronavirus continue à progresser rapidement… »