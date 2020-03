Dépistage de masse contre le Coronavirus : 28 millions Iraniens testés

S’exprimant ce vendredi 20 mars sur les dernières évolutions liées au Coronavirus et à la campagne massive de dépistage orchestrée par les autorités sanitaires du pays, Ali-Reza Raïsi a déclaré : « Nous assistons à une chute du nombre du nouveau cas quotidiens, suite au respect des consignes et directives dans le contexte du virus mortel de la Covid-19 dans les 13 provinces du pays ».

Le premier jour de cette nouvelle année iranienne (le 20 mars), 34.800 de nos collègues étaient actifs dans le domaine des soins de santé et 39 unités et rétablissements de santé et de traitement étaient également au service.