Coronavirus: l'Iran franchit la barre des 20 000 cas

En Iran, la situation s'aggrave. Selon les dernières données officielles communiquées samedi 21 mars, le pays enregistre 123 nouveaux décès en 24 heures, et 20610 cas confirmés, soit 966 plus que la veille (19 644 cas). Parmi eux, 7 635 personnes sont guéries et sorties de l'hôpital, le nombre qui ne cesse d'augmenter.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**