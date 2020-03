Bientôt un nouveau médicament antiviral efficace contre le coronavirus disponible en Iran

«Un médicament antiviral que nous ne pouvons toujours pas nommer, est fabriqué et utilisé en Chine et a traité avec succès des patients. La matière première du médicament est importée dans le pays, elle fait actuellement l'objet d'un dédouanement. Nous seront capables d'en fabriquer dans le pays en deux jours », a-t-il déclaré.



«Il s'agit d'un médicament antiviral autonome développé et testé en Chine, et il peut être utilisé avec d'autres médicaments antiviraux pour traiter les personnes atteintes de coronavirus», a-t-il déclaré.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**