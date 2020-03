Non aux sanctions et au coronavirus: campagne lancée en faveur de la levée des sanctions US inhumaines

Il est maintenant clair pour le monde entier que le cornavirus est extrêmement dangereux et contagieux et infecte toute la société humaine sans se limiter aux frontières tracées entre les pays. Pour cette raison, il incombe à tous les pays de s'élever à l'unanimité contre cette maladie catastrophique quelles que soient les différences politiques et les distances géographiques, et de coopérer pour minimiser ses impacts humains, économiques et sociaux dévastateurs.

Au cours des derniers jours et semaines, et même dans des circonstances où le peuple iranien a besoin du soutien et de la sympathie de la communauté internationale dans sa lutte acharnée et épuisante contre la propagation du coronavirus, l'administration américaine, malheureusement, est restée inflexible dans le durcissement du siège économique de la nation iranienne et menace de sanctions les acheteurs de pétrole iranien qui est utilisé comme source de lutte contre le coronavirus.



De plus, dans les circonstances où tous les pays du monde, y compris l'Iran, font face à la menace humaine du coronavirus et se battent avec eux, les États-Unis et certains de leurs alliés exploitent la situation comme un outil politique contre l'Iran. Alors que le peuple iranien est aux prises avec l’une des épidémies les plus graves au monde, les États-Unis exploitent et exacerbent le statu quo.

Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui la planète entière est sur le même bateau. Si le bateau est endommagé, tous les passagers seront affectés. Et par conséquent, les États-Unis ne devraient pas être autorisés à sacrifier la santé publique mondiale pour leurs motifs et objectifs politiques arrogants. C'est contre l'éthique et l'étiquette internationale. Les partis politiques du monde entier, quelles que soient leurs tendances politiques, ainsi que les médias de masse en tant que piliers importants de la démocratie, devraient prendre sérieusement note de cet acte inhumain de l'administration américaine et le condamner bruyamment dans son intégralité.



Les États-Unis, malgré leur proclamation, trompent l'opinion publique mondiale et ont imposé des sanctions à dessein et de manière ciblée pour empêcher la nation iranienne de recevoir une aide et une assistance internationales et même d'acheter les appareils et équipements médicaux requis.



Les États-Unis devraient supprimer les obstacles qu'ils ont créés sur la voie de l'amélioration de la santé mondiale, lit-on sur le site de la campagne http://www.corona2plus.com

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**