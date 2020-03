Les sanctions US détruisent l'objectif commun mondial dans la lutte contre le coronavirus (l'ambassadeur d'Iran à Paris)

Les sanctions américaines détruisent et rendent moins efficaces, non seulement la lutte époustouflante du peuple iranien face au coronavirus, mais cet objectif vital et commun du monde entier. La valeur de vie humaine ne connait aucune géographie, a écrit Bahram Ghassemi sur la page Twitter de l'ambassade d'Iran en France.

Selon lui, le coronavirus constitue commune pour toute l'humanité et son contrôle et son élimination collective mondiale. La propagation de cette pandémie s'ajoute à la nécessité de coopération de tout le monde sur plan mondial.

L'Iran lutte contre la pandémie de coronavirus sous les sanctions les plus sévères jamais imposées par les États-Unis, qui ont été réimposées après que Washington a quitté un accord nucléaire historique soutenu par l'ONU entre Téhéran et les grandes puissances mondiales, y compris la Grande-Bretagne, en 2018. Après avoir quitté l'accord nucléaire historique, Washington a commencé à forcer les autres à respecter sa ligne de sanctions. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont arrêté leurs transactions avec la République islamique, s'inclinant devant les États-Unis.

Fin janvier, les États-Unis et la Suisse ont annoncé le lancement d'une chaîne de distribution de nourriture et de médicaments en Iran. Washington prétend avoir exempté les denrées alimentaires et les médicaments de ses sanctions anti-iraniennes, ce que Téhéran rejette comme un mensonge effronté car les interdictions ont dissuadé plusieurs banques étrangères de faire des affaires avec Téhéran.

L’Iran a écrit aux Nations Unies et à toutes les organisations internationales pour demander la suppression des mesures draconiennes qui ont entravé la lutte du pays contre le coronavirus.

Jusqu'à présent, le coronavirus a coûté la vie à plus de 1 556 personnes en Iran et en a infecté plus de 20 000 autres.

