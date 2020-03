Coronavirus: des musulmans français font un don aux centres médicaux de Sabzevar

Le directeur de l'Université Hakim Sabzevari pour la coopération scientifique internationale Gholam Ali Farzi a déclaré que le don humanitaire avait été fourni par un certain nombre de musulmans et d'étudiants français visant à contrôler et à combattre la pandémie de coronavirus.



Il a ajouté qu'un système de ventilation avait également été donné à l'Université Hakim Sabzevari la semaine dernière.



Le chef du bureau des relations publiques du ministère iranien de la Santé, Kianoush Jahanpour, a déclaré samedi que 7 635 personnes sur un total de 20 610 infectées par le coronavirus ont survécu à la maladie mortelle tandis que 1 556 ont malheureusement succombé à la mort.

Les sanctions américaines détruisent et rendent moins efficaces, non seulement la lutte époustouflante du peuple iranien face au coronavirus, mais cet objectif vital et commun du monde entier. La valeur de vie humaine ne connait aucune géographie, a écrit Bahram Ghassemi sur la page Twitter de l'ambassade d'Iran en France.

Selon lui, le coronavirus constitue commune pour toute l'humanité et son contrôle et son élimination collective mondiale. La propagation de cette pandémie s'ajoute à la nécessité de coopération de tout le monde sur plan mondial.

