Le Hamas condamne les «cruelles» sanctions américaines contre l'Iran

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et le chef du bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh ont eu une conversation téléphonique samedi soir.



Au cours des entretiens, Haniyeh a félicité le ministre des Affaires étrangères Zarif pour la nouvelle année iranienne et a exprimé sa sympathie et sa solidarité avec la nation iranienne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Il a également dénoncé les sanctions cruelles des États-Unis contre la nation iranienne et a souligné la nécessité de la levée des sanctions.

Pour sa part, le plus haut diplomate iranien a remercié Haniyeh, et a souligné la nécessité de lever le blocus de Gaza et la libération des prisonniers palestiniens compte tenu de l'épidémie généralisée de coronavirus dans les territoires occupés.

En Iran, la situation s'aggrave. Selon les dernières données officielles communiquées samedi 21 mars, le pays enregistre 123 nouveaux décès en 24 heures, et 20610 cas confirmés, soit 966 plus que la veille (19 644 cas). Parmi eux, 7 635 personnes sont guéries et sorties de l'hôpital, le nombre qui ne cesse d'augmenter.



Le pays a intensifié ses efforts diplomatiques ces dernières semaines pour forcer les États-Unis à lever les sanctions qui ont entravé la lutte de Téhéran contre COVID-19.

