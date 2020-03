Un organisme anti-guerre britannique appelle à la levée immédiate des sanctions inhumaines contre l'Iran

«Le virus COVID-19 a eu un effet sans précédent sur le monde entier et l'Iran ne fait pas exception. L'Iran est ravagé par le virus et compte désormais plus de cas que tout autre pays dans le monde, à l'exception de la Chine et de l'Italie. Des millions Iraniens risquent de mourir, non seulement à cause du virus, mais parce que les sanctions imposées par les États-Unis empêchent d'innombrables innocents d'accéder à des soins médicaux vitaux. Écrivez à votre député pour forcer le gouvernement britannique à faire pression publiquement sur l'administration Trump pour qu'il mette fin aux sanctions inhumaines en ce moment désespéré» lit-on sur la déclaration.

Parallèlement, une pétition électronique créée sur le site Internet du Parlement britannique a réaffirmé que dans les conditions actuelles, la levée des sanctions est une décision humanitaire.



Dans l'intervalle, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a déclaré dans une interview aux médias brésiliens «Folha de S.Paulo» que le terrorisme médical américain avait entravé les efforts de l'Iran contre la pandémie de corona.



La pression maximale des États-Unis contre l'Iran bloque les exportations «nous avons donc moins de ressources pour investir», a-t-il ajouté.



L'Iran est un pays riche mais en raison des sanctions, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour servir les personnes touchées, a-t-il noté.



Même si nous avions la capacité financière de les fournir, les sanctions entravent l'achat de médicaments et de matériel médical, a-t-il ajouté.

