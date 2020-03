Norouz, le Nouvel An iranien: Zarif félicité par Ri Son Gwon

«J'espère que les relations traditionnelles, l'amitié et la coopération entre les deux pays seront encore renforcées dans les domaines politique, économique, culturel et autres», a noté Ri Son Gwon dans son message de félicitations à Zarif à l'occasion de l'arrivée du Nouvel An.

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Son Gwon, a également souhaité au ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, plein de succès.

Endeuillé par l'épidémie de nouveau coronavirus, l'Iran a passé vendredi un Nouvel An morose avec un bilan macabre qui ne cesse de s'alourdir.

La République islamique est un des trois pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 avec l'Italie et la Chine. La maladie n'épargne aucune de ses 31 provinces.

Pour limiter la propagation du virus, les autorités demandent depuis plusieurs semaines à la population de s'abstenir de tout voyage pendant les quinze jours du congé de Norouz, le Nouvel An persan, qui met traditionnellement le pays entier sur les routes.

