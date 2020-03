Sanctions américaines contre l'Iran en pleine crise de coronavirus: l'UNESCO s'inquiète

Dans le message de David Atchoarena adressé au maire de Chiraz, Haider Eskandarpour, les inquiétudes les plus profondes concernant l’épidémie du coronavirus en Iran sont adressées aux citoyens de Chiraz: L'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, coordinateur du Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO, séjourne avec des citoyens de Chiraz et d'autres iraniens à ce moment sensible.

La lettre se poursuit, faisant référence à la lettre du maire de Chiraz aux organisations internationales au sujet des sanctions cruelles contre l'Iran dans le contexte de l'épidémie de Coronavirus, déclarant que la correspondance du maire de Chiraz avait été transmise au ministère des Affaires étrangères du Siège de l'UNESCO pour poursuite du suivi.

