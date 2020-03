Aucun homme sage ne peut pas faire confiance aux Etats-Unis qui sont accusés d’avoir produit eux-mêmes le Coronavirus (Leader)

Le bureau du Guide suprême avait publié la semaine dernière un communiqué informant que le Guide de la Révolution islamique, avait annulé son discours du Nouvel An qui était censé avoir lieu le 20 mars 2020, comme d’habitude, au sanctuaire de l’Imam Réza (AS) dans la ville de Machhad, nord-est de l'Iran, et ce, conformément aux recommandations des responsables de la santé visant à empêcher la propagation du coronavirus dans le pays. Or, dans la matinée du dimanche 22 mars 2020, l'Ayatollah Sayed Ali Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, s'est adressé aux Iraniens à l'occasion de Norouz et de l'Eid ul-Mab'ath. L'adresse a été diffusée (En Direct) à la télévision nationale.

Dans son discours, l'Ayatollah Sayed Ali Khamenei a évoqué et refusé l’aide américaine pour lutter contre le nouveau coronavirus, déclarant que «le gouvernement des États-Unis a répété à plusieurs reprises sa disposition pour aider médicalement l’Iran dans sa lutte contre le Coronavirus. Propos très étonnants, car selon vos propres responsables, vous souffrez vous-mêmes d’une pénurie. Si vous avez quelque chose, utilisez-le plutôt pour soigner vos propres malades! En plus, vous êtes accusés d’avoir produit vous-mêmes le Coronavirus. Je ne sais pas à quel point cette accusation est exacte! mais tant qu’une telle accusation existe, aucun homme sage ne peut pas vous faire confiance. Il se peut même que vous délivriez des médicaments qui feraient propager ou perdurer ce virus. L’expérience prouve que vous n’êtes pas dignes de confiance et que commettre de tels actes est tout à fait plausible de votre part».

