Iran: 32 millions de personnes dépistées du coronavirus

Saeid Namaki a annoncé dimanche que 32 792 203 personnes ont été testés et contrôlées jusqu'à présent, et le nombre continue d'augmenter.



Plus tôt samedi, le vice-ministre de la Santé et de l'Éducation médicale, Alireza Raisi, avait déclaré que cette décision visait à identifier les personnes infectées par le virus.

Il a également déclaré que le taux d'infection avait baissé dans plus d'une douzaine de provinces.



«Nous avons vu que [les habitants de] 13 provinces ont suivi les recommandations de santé et, par conséquent, le nombre de cas infectés par le coronavirus dans ces provinces a diminué», a-t-il ajouté.



«Le premier jour du Nouvel An persan 1 399, quelque 34 800 de nos collègues étaient en service dans le secteur de la santé et offraient des services; 39 centres de santé et médicaux offraient également des services », a noté le vice-ministre.

Il a dit que les provinces qui ont réussi à mettre en œuvre le plan de dépistage gèrent efficacement les efforts pour mobiliser différents éléments dans la province.



Il a déclaré que l'infrastructure de santé et de traitement de l'Iran a permis au pays de se distinguer parmi les pays de la région.

Environ 80 millions de personnes ont des fichiers de santé électroniques dans notre système, et tous ont des identifiants, a-t-il ajouté.

