Coronavirus: Alireza Jahanbakhsh fait un don de 6 000$

L'attaquant a donné un milliard de rials - l'équivalent d'environ 6 000 de dollars - à sa région natale, la province de Guilan et Qazvin, gravement touchées par le coronavirus.



En Iran plus de 21 600 cas de contamination ont été confirmés et plus de 1685 de décès enregistrés depuis le début de l'épidémie.



Jahanbakhsh également sur Instagram a participé au Stay At Home Challenge, qui montre les footballeurs effectuer des tâches de ménage - souvent avec du papier toilette - tout en se lavant les mains. Dans le clip, la star de Brighton exhorte les gens à rester en sécurité tout en effectuant des compétences avec une mini-balle à la maison

https://fr.irna.ir/news/83720185/Artistes-personnalit%C3%A9s-et-sportifs-mobilis%C3%A9s-en-Iran-contre

