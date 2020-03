Un cinéaste exhorte le gouvernement indien à aider à atténuer les sanctions injustes contre l'Iran

Dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères du pays, Subrahmanyam Jaishankar, le directeur a évoqué la propagation du coronavirus en Iran et a déclaré que le gouvernement indien devrait aider à lever les sanctions anti-iraniennes.

Khan dans sa lettre a ajouté que l'Iran est un pays avec une riche culture et civilisation datant de 7000 ans avant JC, qui peut, aux côtés de l'Inde, en tant que l'une des puissances contemporaines et des plus grandes démocraties du monde, marquer un avenir meilleur grâce à la coopération économique multilatérale.

Déplorant le déclin remarquable des échanges économiques et commerciaux entre l'Iran et l'Inde au cours des dernières années, il espérait que les deux pays doubleraient leurs capacités économiques et commerciales en coopération l'un avec l'autre.



Notant que les sanctions inéquitables des États-Unis contre l'Iran sont les sanctions les plus sévères au monde, Akbar Khan a déclaré que la situation rend difficile la lutte de l'Iran contre le coronavirus, car il ne peut pas utiliser ses ressources financières pour le commerce légitime et même pour acheter des médicaments et du matériel médical.

Même les pays opposés aux sanctions sont également obligés d'imposer des sanctions inhumaines au pays, a-t-il déploré.



Sur la base de ses principes et de ses enseignements, l'Inde devrait lutter contre l'injustice contre l'humanité et œuvrer pour l'équité, a-t-il déclaré, réitérant que le pays devrait apporter son soutien à l'Iran dans les conditions actuelles afin que les sanctions injustes contre lui soient reconsidérées et diminuées.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**