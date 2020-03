La Russie critique la poursuite des sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela

«La pandémie du COVID-19 dicte la nécessité de la solidarité de tous les États», a écrit le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne et de l'Agence internationale de l'énergie atomique Mikhail Ulyanov sur son compte Twitter.



«Pourquoi le Venezuela et l'Iran restent soumis à des sanctions? Pourquoi la Russie, la Chine et le Cuba ne fournissent une assistance à l'Italie dans le moment difficile? Où est l'EU et où est les USA? Quelque chose ne va pas dans le monde d'aujourd'hui, il a ajouté.

Plus tôt dans une interview avec l'agence russe TASS, l'ambassadeur iranien en Russie a déclaré que les États-Unis devraient rendre des comptes à la communauté internationale pour ses sanctions cruelles contre la nation iranienne, ajoutant que les sanctions devaient être levées lors de l'épidémie de coronavirus.

En plus, «le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Ryabkov, a appelé à la levée des sanctions cruelles américaines contre l’Iran.

Il a déclaré que la Russie a une fois de plus exhorté les États-Unis à mettre fin à la politique inhumaine d'imposer des sanctions unilatérales contre l'Iran, qui a rencontré des problèmes de santé en raison de l'épidémie de coronavirus.

Ryabkov a déclaré que les Américains étaient certainement conscients de la différence entre l'envoi de colis humanitaires individuellement en Iran et l'incapacité de recevoir les revenus des exportations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de santé. C'est alors que les hauts responsables américains n'évitent pas de fausser les réalités et poursuivent leurs objectifs géopolitiques, a-t-il ajouté.

