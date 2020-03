Coronavirus: un hôpital gonflable de 50 lits installé par MSF à Ispahan

"Outre des médicaments et équipements nécessaires aux médecins et infirmiers, ces deux cargaisons comprennent surtout le matériel d'un hôpital de campagne qui sera installé en coordination avec le Ministère iranien de la Santé. Premier vol est arrivé dimanche à Téhéran.", a ajouté Bahram Ghassemi.

Médecins Sans Frontières (MSF) a envoyé un hôpital gonflable de 50 lits et une équipe ICU à Ispahan pour traiter les patients atteints de Covid-19.

L’hôpital gonflable a été expédié par avion depuis le centre logistique de MSF à Bordeaux, en France, et doit être installé dans l’enceinte de l’hôpital Amin à Ispahan.

Cette équipe de MSF est composée de 9 médecins et logisticiens des Unités de soins intensifs et d'urgence (USI).

Julie Reversé, la représentante de MSF en Iran a précisé: " L'Iran est de loin le pays le plus touché de la région et Ispahan est la deuxième province la plus affectée du pays, et nous espérons que notre aide soulagera, au moins en partie, la pression sur le système de santé local."

" Nous avons entendu les appels des autorités iraniennes à une assistance accrue pour les aider à faire face à cette épidémie, et en tant qu’organisation médicale déjà présente dans le pays, nous avons proposé notre contribution pour le soutien à la prise en charge des cas graves, là où nous espérons avoir une valeur ajoutée.", a précisé la chef de mission de MSF en Iran.

MSF a commencé son travail en Iran en 1991. Notamment en 2003 lors du séisme qui a frappé la ville de Bam, cette organisation était bien active. MSF a également réagi en 2019 lorsque des inondations ont frappé plusieurs provinces de l'Iran.

En plus de fournir une assistance d'urgence, MSF mène aussi des activités régulières dans les domaines médicaux à Téhéran et à Mashhad. MSF dispose depuis 2012 d'une clinique au quartier Darvazeh Ghar au sud de Téhéran.