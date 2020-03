Coronavirus en Iran: 8376 cas sont déclarés guéris

Kianoush Jahanpour a précisé : "Le bilan du coronavirus en Iran a atteint 1812 morts et 23049 cas diagnostiqués. 8376 cas sont heureusement déclarés guéris."

"80% des décès concernent les gens âgés de plus de 60 ans. 60% des morts à cause du Coronavirus en Iran sont les hommes et 40% sont les femmes. Un tiers de ces personnes décédées souffraient déjà des maladies avec des conséquences délétères sur le système immunitaire.

Jahanpour a apprécié aussi le rendement de la plateforme du triage au sein du ministère iranien de santé qui, jusqu'à présent, a pu étudier la condition médicale de 36 millions iraniens.