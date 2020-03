L'Iran appelle à reporter les Jeux Olympiques de 2020

Compte tenu des événements récents et de la propagation du coronavirus dans le monde, ainsi que de l'annulation d'un certain nombre de grandes compétitions continentales et mondiales, y compris des matchs de qualification, des rumeurs ont été lancées au sujet de la suspension des Jeux olympiques de 2020, a expliqué la condition de l'équipe iranienne le président du Comité national olympique d'Iran, Reza Salehi Amiri, dans une lettre au président du CIO, Thomas Bach, et a appelé à reporter les Jeux de Tokyo 2020.

Dans sa lettre, Salehi Amiri a dit malheureusement qu'en raison de l'épidémie de coronavirus en Iran, certains des citoyens iraniens ont succombé à la mort et beaucoup d'autres ont été infectés jusqu'à présent. Il a ajouté que tous les vols en provenance d'Iran et vice versa ont été annulés jusqu'à nouvel ordre et que toutes les équipes qui étaient censées participer aux matchs de qualification ont rencontré des problèmes.

Se référant à l'annulation de certains domaines en phase de qualification comme la lutte, la natation, le water-polo et l'haltérophilie, il a déclaré que la plupart des États asiatiques comme l'Inde, le Japon et la Corée du Sud ont fait face à des défis.

Salehi Amir a exhorté Thomas Bach à présenter sa décision finale sur le report de la qualification et des Jeux Olympiques.

Parallèlement, le directeur des relations publiques du CIO, John MacLeod, a répondu à la lettre de Salehi Amiri, déclarant que le comité exécutif du CIO avait récemment annoncé son engagement à organiser des matchs en temps voulu et avait exhorté les fédérations internationales à présenter un nouveau calendrier pour les matchs de qualification.

Il a exhorté Salehi Amiri à profiter des autres États touchés par le coronavirus pour organiser des camps dans des pays tiers qui ont été moins touchés par le COVID19.

