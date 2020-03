Trump a recours au terrorisme médical

Lors d'une interview exclusive accordée, mardi, au correspondant de l'IRNA à New York, le professeur David Yaghoubian a précisé: " Au moment de la propagation du Coronavirus en Iran, la Maison-Blanche a intensifié sa politique de la répression collective conte l'Iran et cela reflète la chute morale et politique des États-Unis."

En parlant du renforcement des sanctions contre l'Iran, ce professeur d'histoire dans les universités américaines a ajouté: "Le terrorisme économique et médical des États-Unis contre l'Iran dans le temps de la pandémie du Coronavirus démasque le degré de l'infériorité et du déshonneur du régime américain. Les politiques de Trump, ont porté à son point maximal, l'indignité des politiques étrangères des États-Unis dans l'histoire de ce pays et ont dévoilé le pire visage de l'État américain dans le monde."

Dr. Yaghoubian a souligné que lui et ses collègues universitaires sont tous contre cette folie impérialiste de la Maison-Blanche. Ce professeur de l'Université d'État de Californie (CSU) à San Bernardino a exprimé le message de compassion et de solidarité de tous les professeurs et chercheurs du Centre des études islamiques et moyen-orientales (CIMES) de cette université à la grande nation iranienne et a félicité la fête du nouvel an iranien.