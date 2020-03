L'Armée iranienne participe dans 9 compétitions sportives internationales

Le brigadier Jamshid Fouladi a déclaré, mardi, dans une interview accordée à l'IRNA : "La mission de la Direction de l'Éducation physique de l'Armée est de programmer, planifier, diriger et coordonner les activités sportives pour les forces iraniennes. La Direction de l'Éducation physique coopère avec les fédérations sportives et avec le comité national des jeux olympiques. L'année dernière était marquée par la participation de 14 équipes de l'armée iraniennes aux jeux mondiaux militaires (CISM) 2019 en Chine."

Le chef de la Direction de l'Éducation physique de l'Armée de la République islamique d'Iran a ajouté: "Lors de ces jeux, l'Iran a gagné 11 médailles et s'est fixé à la 14ème place parmi 109 pays participants. Ces qualifications internationales approuvent le prestige et la compétence de l'armée iranienne et promeuvent la diplomatie défensive de la République islamique d'Iran."

"Au cours de l'année solaire 1398 (de Mars 2019 jusqu'à Mars 2020) les équipes d'alpinisme de l'Armée iranienne ont escaladé les 41 sommets de hautes altitudes du pays. Dans la nouvelle année aussi les équipes sportives de l'Armée iranienne vont participer dans 9 compétitions internationales. Du 16 au 25 juin, nous prenons part dans le Championnat monial du parachutisme en Autriche. Les étudiants iraniens des sciences militaires aussi participeront aux jeux mondiaux des cadets à Saint-Pétersbourg de la Russie en 2020.", a précisé le brigadier Jamshid Fouladi.