Shah Mahmood Qureshi souligne auprès de Le Drian la «nécessité» de lever immédiatement les sanctions contre l'Iran

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a insisté sur l'approche coordonnée de la communauté internationale pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que COVID-19 s'était propagé à presque tous les pays du monde et que la situation exigeait une approche coordonnée.

Compte tenu de la situation en Iran, Shah Mahmood Qureshi a souligné la nécessité de lever immédiatement les sanctions et d'étendre l'aide humanitaire pour permettre aux autorités iraniennes de sauver de précieuses vies humaines.



Le ministre français des Affaires étrangères a approuvé l'évaluation par le ministre des Affaires étrangères de la situation en Iran et de la nécessité d'alléger la dette des pays en développement, et a exprimé son intention de la levée des sanctions contre l'Iran auprès du FMI, ainsi que d'alléger la dette des pays en développement lors du G-20.

Au cours des derniers jours et semaines, et même dans des circonstances où le peuple iranien a besoin du soutien et de la sympathie de la communauté internationale dans sa lutte acharnée et épuisante contre la propagation du coronavirus, l'administration américaine, malheureusement, est restée inflexible dans le durcissement du siège économique de la nation iranienne et menace de sanctions les acheteurs de pétrole iranien qui est utilisé comme source de lutte contre le coronavirus.

